"Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка.
Об этом сообщили в пресс-службе " Укрзализныци".
"С 00: 01 22 сентября 2020 года на станциях Нежин и Носовка возобновлена посадка пассажиров", - говорится в сообщении.
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Так, пассажиры смогут приобрести билеты с указанных станций на поезда сообщением:
- № 45/46 Ужгород-Лисичанск;
- № 774/773 Киев-Шостка;
- № 779/780 Сумы-Киев, Винница;
- № 786/785 Киев-Шостка;
Ранее в связи с изменением эпидемической ситуации в ряде городов и районов "Укрзализныця" с 21 сентября возобновила продажу билетов на поезда со станций, где ранее продажа билетов была временно остановлена.
Правила пребывания на станциях и в поездах
Во время пребывания на вокзалах и станциях, а также при посадке на поезд и непосредственно в подвижном составе пассажиры должны обязательно надеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, 18 сентября в Украине обновили распределение по карантинным зонам. Новое зонирование будет действовать с 21 сентября в течение двух недель.
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