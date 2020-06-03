Бельгия откроет границы с 15 июня

Бизнес сможет возобновить свою деятельность с 8 июня, кинотеатры и другие культурные заведения - с 1 июля.

Королевство Бельгия откроет границы, временно закрытые с целью противодействия распространению COVID-19, с 15 июня.

Как сообщает Reuters, сначала с 8 июня будет разрешено возобновить работу почти всей предпринимательской деятельности, в том числе открыть кафе и бары. Среди требований будет сохраняться необходимость мероприятий по социальному дистанцированию.

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В то же время, с 15 июня будут открыты границы Бельгии. При этом, культурная деятельность к 1 июля не возобновит полноценную работу с привлечением зрителей. С 1 июля кинотеатрам и прочим культурным заведениям будет разрешено открыться и на мероприятиях могут присутствовать не более 200 человек.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что с 8 июня все будет разрешено, но с определенными исключениями.

В Бельгии карантинные мероприятия были введены с 18 марта.

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