Тесты на коронавирус должны стать заменой самоизоляции и другим ограничительным мерам, введенным из-за пандемии COVID-19.

Авиакомпании призывают ввести тестирование пассажиров на выявление коронавируса перед посадкой на все международные рейсы.

Об этом заявила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), пишет DW.

Там утверждают, что тесты должны стать заменой самоизоляции и другим ограничительным мерам, введенным из-за пандемии COVID-19, которые негативно влияют на туристическую и авиационную отрасль.

Ожидается, что быстрые и доступные тесты будут доступны уже в ближайшие недели.

"Эти тесты должны выполняться в соответствии с общепринятыми стандартами", - сообщил главный исполнительный директор IATA Александр де Жюняк.

Также он добавил, что авиаперевозчики не видят альтернативного решения, которое было бы "менее сложным или более эффективным".

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Сейчас в некоторых странах есть возможность сделать тест на коронавирус в аэропорту. В Германии такое тестирование было введено для пассажиров, прибывающих из стран с повышенным уровнем заражения.

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Автор: УНИАН