Главный храм города даже изображен на камбоджийском флаге.

Когда вы думаете о путешествии в Азию, чаще всего на ум приходит Вьетнам, Таиланд, Индонезия или романтический Бали. Однако по соседству с этими проверенными туристическими центрами находится менее известная страна, которая в последнее время набирает популярность – Камбоджа.

Как утверждает TravelOfPath, здесь находится один из самых красивых древних городов на континенте – Сиемреап, культурная столица страны. Город был основан в 802 году нашей эры и пережил взлет и падение многих цивилизаций.

"От Сиамского до Кхмерского королевств и даже Французской империи, которая контролировала большую часть Камбоджи в первой половине XX века: от средневековых храмов до дворцов французского колониального периода - здесь вы найдете все", - утверждается в статье.

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Храм Ангкор-Ват

Главной достопримечательностью Сиемреапа является храмовый комплекс Ангкор-Ват, охраняемый ЮНЕСКО. Он состоит из множества замысловатых зданий с каменной резьбой, а главный храм Ангкор-Ват изображен на камбоджийском флаге.

Другие развлечения в Сиемреапе

Среди других развлечений для туристов в Сиемреапе - посещение танцевального шоу Апсары - демонстрации классического кхмерского танца. Также вы можете пройтись по рынку в сопровождении знающего местного жителя, а затем посетить кулинарный мастер-класс, где вас посвятят в многовековое искусство кхмерской кулинарии.

А для любителей острых ощущений обязательным пунктом является поход на гору Кулен, где находятся величественные водопады и древние руины, а также откуда берет начало река Сиемреап.

Насколько дорог Сиемреап?

Хотя добираться сюда довольно сложно, сам город довольно дешевый.

В среднем туристы тратят от $11 до $27 в день на еду, от $3,34 до $8,75 на местный транспорт и от $32 до $102 на ночь в отелях. Общая стоимость недельного пребывания в Сиемреапе для путешественника среднего уровня составляет $647, не считая перелетов.

Если вы такая дальняя поездка вам не подходит, рассмотрите небанальные туристические места в Европе. Так, например, испанский Кадис не очень известен среди туристов, однако это один из старейших городов Европы, легенды говорят, что основал Кадис сам Геракл. Он известен своей прекрасной набережной, великолепными садами и открытыми площадями с исторической архитектурой.

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