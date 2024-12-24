Планируя отдых в Индонезии, большинство туристов в первую очередь думают о мегапопулярном острове Бали. Однако он уже настолько не справляется с потоками отдыхающих, что даже возглавил антирейтинг мест на планете, куда не стоит ехать в 2025 году.
Вместе с тем, это далеко не единственный остров в Индонезии, на которые стоит обратить любителям экзотического пляжного отдыха. Согласно свежему рейтингу от влиятельного журнала об отдыхе и развлечениях Time Out, индонезийский остров Сумба является лучшим местом Азии для посещения в следующем году.
"Известный своими идиллическими пляжами, такими как Нихивату (когда-то признанный лучшим пляжем в мире) и драматическими пейзажами холмистых саванн, этот отдаленный остров идеально подходит для путешественников, ищущих приключений и спокойствия. Не упустите возможность исследовать лагуну Викури, естественный бассейн с соленой водой, идеально подходящий для освежающего купания", – написала о Сумбе журналист Time Out Asia Дельфина Утомо.
На втором месте оказался Сиаргао – остров в форме слезы на Филиппинах, который, несмотря на свою известность среди серферов, теперь появился на карте для гораздо большего количества путешественников благодаря большему количеству рейсов из Манилы и Себу.
Тем временем, вьетнамский пляжный курорт Дананг, расположенный между Южно-Китайским морем и горой Сон Тра, занимает третье место благодаря своему процветающему ресторанному и коктейльному миру.
8 лучших мест Азии для посещения в 2025 году
- Сумба, Индонезия
- Сиаргао, Филиппины
- Дананг, Вьетнам
- Тайнань, Тайвань
- Ипох, Малайзия
- Осака, Япония
- Нан, Таиланд
- Лицзян, Китай
Как ранее сообщал УНИАН, туристам на Бали теперь грозит 20 лет тюрьмы за нарушение новых миграционных правил.
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