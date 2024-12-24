Всего в рейтинг попали восемь туристических направлении в Азии.

Планируя отдых в Индонезии, большинство туристов в первую очередь думают о мегапопулярном острове Бали. Однако он уже настолько не справляется с потоками отдыхающих, что даже возглавил антирейтинг мест на планете, куда не стоит ехать в 2025 году.

Вместе с тем, это далеко не единственный остров в Индонезии, на которые стоит обратить любителям экзотического пляжного отдыха. Согласно свежему рейтингу от влиятельного журнала об отдыхе и развлечениях Time Out, индонезийский остров Сумба является лучшим местом Азии для посещения в следующем году.

"Известный своими идиллическими пляжами, такими как Нихивату (когда-то признанный лучшим пляжем в мире) и драматическими пейзажами холмистых саванн, этот отдаленный остров идеально подходит для путешественников, ищущих приключений и спокойствия. Не упустите возможность исследовать лагуну Викури, естественный бассейн с соленой водой, идеально подходящий для освежающего купания", – написала о Сумбе журналист Time Out Asia Дельфина Утомо.

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На втором месте оказался Сиаргао – остров в форме слезы на Филиппинах, который, несмотря на свою известность среди серферов, теперь появился на карте для гораздо большего количества путешественников благодаря большему количеству рейсов из Манилы и Себу.

Тем временем, вьетнамский пляжный курорт Дананг, расположенный между Южно-Китайским морем и горой Сон Тра, занимает третье место благодаря своему процветающему ресторанному и коктейльному миру.

8 лучших мест Азии для посещения в 2025 году

Сумба, Индонезия Сиаргао, Филиппины Дананг, Вьетнам Тайнань, Тайвань Ипох, Малайзия Осака, Япония Нан, Таиланд Лицзян, Китай

Как ранее сообщал УНИАН, туристам на Бали теперь грозит 20 лет тюрьмы за нарушение новых миграционных правил.

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