Чаще всего туристы заявляли о желании вернуться в Японию и британскую столицу Лондон.

Большинство туристов хотят успеть увидеть как можно больше за свою жизнь, а потому стараются каждый раз отдыхать в новом месте. Однако есть такие города и страны, которые влюбляют путешественников в себя настолько, что им хочется приезжать туда снова и снова.

Аналитики компании по туристическому страхованию InsureandGo проанализировали тысячи комментариев на Reddit и изучили сотни обзоров мировых достопримечательностей, чтобы составить рейтинг стран и городов, куда туристы больше всего хотят вернуться.

Среди стран рейтинг возглавила Япония, известная цветением сакуры, вкусной кухней, уникальной культурой и историей. Путешественники, желающие посетить Японию повторно, часто называют причино такого решения широкое разнообразие мест, которые там стоит исследовать.

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Тем временем, среди городов туристы чаще всего хотят повторно поседить Лондон. Путешественники на Reddit часто называют в качестве причины вернуться в британскую столицу желание увидеть знаковые достопримечательности, как, например, Биг-Бен или небоскреб Шард, проехаться по городу на двухэтажных автобусах, а также снова "почувствовать себя как дома".

Топ-10 стран, в которые люди больше всего хотят вернуться

1. Япония

2. Италия

3. Испания

4. Мексика

5. Таиланд

6. Ирландия

7. Франция

8. Исландия

9. Греция

10. Германия

Топ-10 городов, в которые люди больше всего хотят вернуться

1. Лондон, Англия

2. Париж, Франция

3= Барселона, Испания

3= Нью-Йорк, США

4. Рим, Италия

5. Токио, Япония

6. Амстердам, Нидерланды

7. Берлин, Германия

8. Эдинбург, Шотландия

9. Мехико, Мексика

10. Мадрид, Испания

Как сообщал УНИАН, ранее издание Daily Mail составило список из девяти самых опасных природных достопримечательностей мира, к которым туристам стоит подходить с особой осторожностью.

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