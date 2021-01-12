Продажа билетов доступна пока только на скоростные поезда «Интерсити+».

Акционерная компания «Укрзализныця» в партнерстве с компаниями Visa и Middleware Inc. запустила чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. члена правления компании, директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский на презентации чат-бота в Киеве.

Отмечается, что продажа билетов доступна пока только на скоростные поезда «Интерсити+».

В частности, Перцовский рассказал о ключевом функционале чат-бота на начальном этапе его работы.

«На старте с помощью этого бота можно сделать 5-6 основных вещей. Первое – узнать, куда именно ехать, какая стоимость билета, наличие мест. Для этого есть функционал расписания движения. Далее – возможность приобретения билетов... Если у вас что-то меняется в планах, то в боте реализован функционал возвращения билетов, также возвращаются деньги», - сказал он.

Также Перцовский сообщил, что в чат-боте можно будет получить уведомление о том, на какую именно платформу приезжает поезд, и уведомление о возможном опоздании поезда.

Директор филиала «Пассажирская компания» подчеркнул, что обе функции пока доступны только относительно Центрального ж/д вокзала Киева.

Кроме этого, пользователь чат-бота сможет с его помощью оценить саму поездку через функционал обратной связи.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале сообщил, что с помощью чат-бота также можно будет заказать еду в поезд.

В «Укрзализныце» пообещали, что в будущем подобные чат-боты будут доступны в других мессенджерах.

Новые сервисы «Укрзализныцы»

В конце 2020 года «Укрзализныця» ввела возможность заказа бизнес-ланча в скоростные поезда «Интерсити+».

Также «Укрзализныця» рассматривает возможность интеграции в систему онлайн-продаж билетов на поезд функции заказа еды.

В декабре «Укрзализныця» создала специальный центр обслуживания клиентов, которые заказывают групповые перевозки и другие услуги.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец