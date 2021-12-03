Украинцы, прибывшие из этих стран, должны пройти обязательную самоизоляцию или обсервацию.

С сегодняшнего дня в Украину запрещен въезд иностранцам из ряда африканских стран, где обнаружен штамм "Омикрон".

В частности, с 00:00 3 декабря запрещено пересечение границы иностранцам и лицам без гражданства, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик и Республике Малави более 7 дней в течение последних двух недель.

Как сообщал УНИАН, соответствующее решение было принято правительством 2 декабря.

В то же время обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые являются супругами или детьми граждан Украины, прибывающих в Украину из указанных выше стран и находящихся на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые был обнаружен в Южной Африке в ноябре. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой "Омикрон".

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отмечали в ВОЗ.

Коронавирус в Украине

В Украине вчера, 2 декабря, зафиксировали 13 777 новых случаев COVID-19. Среди них 1 279 детей и 222 медицинских работника. От осложнений умерли 509 человек, а 22 893 - выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи