Из Одессы отменены вылеты в Польшу, Турцию и Беларусь.

В международном аэропорту «Одесса» из-за снегопада отменены рейсы из Стамбула (Турция) и Варшавы (Польша).

Как сообщили в аэропорту, отменен рейс компании Turkish Airlines из Стамбула, который планировалось принять в 09:25. Борт из Варшавы авиакомпании LOT Polish Airlines ожидался в 13:10.

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Кроме того, отменены три вылета: в Минск (Беларусь) самолета компании Belavia (планировался в 02:05), в Стамбул Turkish Airlines (10:10) и в Варшаву LOT Polish Airlines (14:00).

График прибытия (отбытия) других самолетов пока остается без изменений.

Напомним, сегодня в Одессе и Одесской области снегопад, который повлек падение десятков деревьев, обесточивание населенных пунктов и тому подобное.

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Автор: Лариса Козовая