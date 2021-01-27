В международном аэропорту «Одесса» из-за снегопада отменены рейсы из Стамбула (Турция) и Варшавы (Польша).
Как сообщили в аэропорту, отменен рейс компании Turkish Airlines из Стамбула, который планировалось принять в 09:25. Борт из Варшавы авиакомпании LOT Polish Airlines ожидался в 13:10.
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Кроме того, отменены три вылета: в Минск (Беларусь) самолета компании Belavia (планировался в 02:05), в Стамбул Turkish Airlines (10:10) и в Варшаву LOT Polish Airlines (14:00).
График прибытия (отбытия) других самолетов пока остается без изменений.
Напомним, сегодня в Одессе и Одесской области снегопад, который повлек падение десятков деревьев, обесточивание населенных пунктов и тому подобное.
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