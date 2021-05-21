Испания начнет принимать всех иностранных туристов, у которых есть прививка от коронавируса.

Испания объявила о готовности принимать иностранных туристов с 7 июня при условии, что они привиты от коронавируса вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Аналогичное требование (но без указания сроков) накануне одобрил Совет Евросоюза для всех стран—членов ЕС.

О снятии ограничений для привитых туристов объявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Он добавил, что гражданам Великобритании въезд разрешат уже с понедельника, 24 мая.

Читайте такжеВ Италии с мая начнёт действовать "зеленый паспорт" для туристовПо словам Санчеса, испанские власти рассчитывают, что летом в страну приедут от 30% до 40% международных туристов. К концу года Испания надеется, что турпоток в страну достигнет 60–70%, передает kommersant.

Вакцина от коронавируса в Европе

В ЕС одобрены для применения четыре вакцины: от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Страны ЕС также обсуждают введение единого паспорта вакцинации. В документе будут указывать, в частности, дату и место вакцинации, а также тип использованной вакцины. Проект цифрового зеленого сертификата был представлен в марте.

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Автор: Ирина Погорелая