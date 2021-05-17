Благоприятные условия для восстановления туризма в Евросоюзе связывают с вакцинацией населения, а также введением "сертификатов вакцинации".

Евросоюз имеет необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона.

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Об этом заявил еврокомиссар по внутренней торговле, глава рабочей группы по вакцинации в ЕС Тьерри Бретон, передает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Среди инструментов для безопасного восстановления туризма он назвал значительное увеличение мощностей по производству вакцин, а также введение "паспортов вакцинации" от коронавируса.

"Европейский парламент и Совет ЕС теперь готовы завершить переговоры по сертификату до конца мая. И я уверен, что мы сможем подготовить его к лету",- сказал Бретон.

Паспорта вакцинации: что известно

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Автор: Александр Топчий