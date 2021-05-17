Евросоюз имеет необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона.
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Об этом заявил еврокомиссар по внутренней торговле, глава рабочей группы по вакцинации в ЕС Тьерри Бретон, передает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Среди инструментов для безопасного восстановления туризма он назвал значительное увеличение мощностей по производству вакцин, а также введение "паспортов вакцинации" от коронавируса.
"Европейский парламент и Совет ЕС теперь готовы завершить переговоры по сертификату до конца мая. И я уверен, что мы сможем подготовить его к лету",- сказал Бретон.
Паспорта вакцинации: что известно
- Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.
- Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.
- При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.
- 29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по COVID-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.
- По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, система передвижения по странам Евросоюза с использованием так называемых "сертификатов вакцинации" от коронавируса может начать работать уже в июне.
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