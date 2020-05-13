Исландия будет проверять туристов на коронавирус прямо в аэропорту

Такая мера будет введена для того, чтобы туристы могли избежать 14-дневного карантина.

Исландия, которая успешно сдержала коронавирус, и провела больше тестов на душу населения, чем любая другая страна мира, заявила, что планирует предложить прибывающим туристам тест COVID-19, чтобы избежать 14-дневного карантина.

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Правительство заявило, что будет предлагать тесты пассажирам, прибывающим в аэропорту Кефлавик, единственный международный аэропорт страны. Мера должна быть введена не позднее 15 июня, передает aviapages.

Точные детали все еще прорабатываются, позже путешественников попросят оплатить стоимость теста. Согласно схеме, после того, как турист предоставит свой тестовый образец, ему будет разрешено пройти в гостиницу или домой. Если результаты их тестов, которые будут получены позже в тот же день, будут положительными, они будут помещены на карантин в течение как минимум 14 дней.

Туристам, которые предоставят медицинский документ, подтверждающий, что они не болеют коронавирусом, не нужно сдавать тест. Туристы также должны будут загрузить и использовать официальное приложение для отслеживания, которое уже используется 40% населения Исландии, сообщило правительство.

На сегодняшний день Исландия провела тесты на 54 791 человек, или более чем на 15% населения из 364 000 человек.

Границы Исландии оставались открытыми для других стран Шенгенской зоны на протяжении всей пандемии. Но с 24 апреля в стране действуют карантинные меры для всех международных прибывающих, и с конца января всем исландским гражданам и всем жителям, прибывающим из районов повышенного риска, необходимо проводить на карантине две недели.

Правительство заявило, что если проверка в аэропорту окажется успешной, оно рассмотрит аналогичные меры в других пунктах пропуска через границу. Например, в Исландии есть паромные маршруты, соединяющие страну с Данией и Фарерскими островами.

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