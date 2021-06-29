МИД Индии поднял вопрос того, что вакцина Covishield не в полной мере признается Европейским агентством по лекарственным средствам.

Граждане Индии, получившие прививки индийской версией вакцины AstraZeneca (Covishield), столкнулись с проблемами при попытке въехать в ЕС.

Как сообщает Reuters, об этом рассказал глава индийского Института сыворотки крови Адар Пунавала.

Система паспортов вакцинации заработает в ЕС уже с 1 июля – она позволит вакцинированным людям свободно путешествовать в пределах европейских границ. Однако система паспортов пока признает лишь четыре вакцины западного производства – в том числе и препарат от AstraZeneca.

Европейские паспорта вакцинации не признают вакцину Covishield – индийский вариант вакцины AstraZeneca.

«Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить его в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне», - написал Пунавалла в Twitter.

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В то же время МИД Индии поднял вопрос того, что Covishield не в полной мере признается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Некоторые страны ЕС, такие как Германия, Греция и Испания, уже ввели в действие «Европейский цифровой COVID-сертификат», до его полноценного запуска.

Напомним, Европарламент 9 июня одобрил использование цифрового COVID-сертификата.

Такие сертификаты будут выдавать национальные органы бесплатно в цифровом или бумажном формате с QR-кодом.

Документ должен подтверждать полное прохождение вакцинации от коронавируса (одобренным препаратом EMA), отрицательный результат теста или то, что человек вылечился от инфекции.

Благодаря введению COVID-паспортов станет возможным смягчение ограничений на передвижение между странами в период пандемии коронавируса. При этом Государства-члены сами решают, принимают ли они также сертификаты на вакцины, перечисленные ВОЗ для экстренного использования.

Сертификат признает четыре вакцины: препараты от AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

Covishield cтал первой вакциной от COVID-19, которую поставили в Украину. Однако Индия была вынуждена свернуть экспорт препарата из-за острой потребности ускорить вакцинацию на фоне новой волны пандемии.

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Автор: Дмитрий Захаров