Сертификаты будут выдавать национальные органы бесплатно в цифровом или бумажном формате с QR-кодом.

Европарламент одобрил использование цифрового COVID-сертификата.

Об этом сообщает Европейская правда.

Такие сертификаты будут выдавать национальные органы бесплатно в цифровом или бумажном формате с QR-кодом.

Документ должен подтверждать полное прохождение вакцинации от коронавируса (одобренным препаратом EMA), отрицательный результат теста или то, что человек вылечился от инфекции.

Читайте такжеФранция открыла границы для туристов со всего мира: правила въезда для украинцевПредусмотрено, что указанное решение вступит в силу 1 июля – после окончательного утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале.

COVID-паспорт будет действовать год (считая с 1 июля). Сертификат не будет являться предпосылкой свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.

Государства-члены сами решают, принимают ли они также сертификаты на вакцины, перечисленные ВОЗ для экстренного использования.

Благодаря введению COVID-паспортов станет возможным смягчение ограничений на передвижение между странами в период пандемии коронавируса.

Начиная с конца 2019 года правительства государств ввели карантинные ограничения на перемещение иностранцев в связи с распространением COVID-19.

От туристов требуют обязательную самоизоляцию и/или прохождение теста на выявление болезни; также обращают внимание и на показатели заболеваемости внутри стран, откуда прибывают путешественники.

Всемирная организация здравоохранения неоднократно обращала внимание, что решение об открытии границ только для вакцинированных граждан ввиду неудовлетворительной обеспеченности препаратами бедных стран будет дискриминационным.

В Украине вакцинация граждан из групп риска стартовала с конца февраля 2021 года. В июне в Киеве, Львове и Одессе открылись массовые центры вакцинации. В правительстве отметили, что вакцинированным украинцам будут выдавать сертификаты прохождения двухэтапной иммунизации.

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Автор: Яна Ставская