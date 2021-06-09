Европарламент одобрил использование цифрового COVID-сертификата.
Об этом сообщает Европейская правда.
Такие сертификаты будут выдавать национальные органы бесплатно в цифровом или бумажном формате с QR-кодом.
Документ должен подтверждать полное прохождение вакцинации от коронавируса (одобренным препаратом EMA), отрицательный результат теста или то, что человек вылечился от инфекции.
Читайте такжеФранция открыла границы для туристов со всего мира: правила въезда для украинцевПредусмотрено, что указанное решение вступит в силу 1 июля – после окончательного утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале.
COVID-паспорт будет действовать год (считая с 1 июля). Сертификат не будет являться предпосылкой свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.
Государства-члены сами решают, принимают ли они также сертификаты на вакцины, перечисленные ВОЗ для экстренного использования.
Благодаря введению COVID-паспортов станет возможным смягчение ограничений на передвижение между странами в период пандемии коронавируса.
Начиная с конца 2019 года правительства государств ввели карантинные ограничения на перемещение иностранцев в связи с распространением COVID-19.
От туристов требуют обязательную самоизоляцию и/или прохождение теста на выявление болезни; также обращают внимание и на показатели заболеваемости внутри стран, откуда прибывают путешественники.
Всемирная организация здравоохранения неоднократно обращала внимание, что решение об открытии границ только для вакцинированных граждан ввиду неудовлетворительной обеспеченности препаратами бедных стран будет дискриминационным.
В Украине вакцинация граждан из групп риска стартовала с конца февраля 2021 года. В июне в Киеве, Львове и Одессе открылись массовые центры вакцинации. В правительстве отметили, что вакцинированным украинцам будут выдавать сертификаты прохождения двухэтапной иммунизации.
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