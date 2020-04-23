Идиотская идея: глава Ryanair пригрозил не возобновлять полеты, если власти потребуют оставлять средние кресла пустыми
Глава Ryanair Group Майкл О’Лири пригрозил не возобновлять полеты, если власти введут требование блокирования средних кресел в самолетах в рамках политики социального дистанцирования.
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«Только если власти заплатят за пустые средние кресла, иначе не вернемся к полетам. Мы не можем зарабатывать деньги при загрузке 66%. Даже если сделать это, свободные средние кресла не обеспечивают социальное дистанцирование. Это идиотская идея, которую никак нельзя воплотить в жизнь», - заявил О’Лири в интервью Financial Times, передает avianews.com.
Руководитель крупнейшего лоу-коста Европы выступает за другие меры, которые могут помочь снизить риск инфицирования пассажиров без уменьшения провозных емкостей самолетов. Он привел пример Азии, где проверяют температуру в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а ношение маски стало обязательным при пользовании транспортом.
О’Лири прогнозирует, что авиакомпания сможет возобновить 40% рейсов в июле, однако самолеты первое время будут заполнены только на 50-60%. В августе лоу-кост может увеличить число рейсов до 60% от плана, в сентябре - до 80%. При переходе на зимний сезон число рейсов вновь может упасть до 60%.
Летом 2021 года, считает О’Лири, Ryanair может выйти на показатели 2019 года и даже показать рост, однако пассажиропоток аэропортов все равно будет оставаться меньше, чем был до начала кризиса.