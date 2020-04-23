Идиотская идея: глава Ryanair пригрозил не возобновлять полеты, если власти потребуют оставлять средние кресла пустыми

Руководитель крупнейшего лоу-коста Европы выступает за другие меры, которые могут помочь снизить риск инфицирования пассажиров без уменьшения провозных емкостей самолетов.

Глава Ryanair Group Майкл О’Лири пригрозил не возобновлять полеты, если власти введут требование блокирования средних кресел в самолетах в рамках политики социального дистанцирования.

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«Только если власти заплатят за пустые средние кресла, иначе не вернемся к полетам. Мы не можем зарабатывать деньги при загрузке 66%. Даже если сделать это, свободные средние кресла не обеспечивают социальное дистанцирование. Это идиотская идея, которую никак нельзя воплотить в жизнь», - заявил О’Лири в интервью Financial Times, передает avianews.com.

Руководитель крупнейшего лоу-коста Европы выступает за другие меры, которые могут помочь снизить риск инфицирования пассажиров без уменьшения провозных емкостей самолетов. Он привел пример Азии, где проверяют температуру в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а ношение маски стало обязательным при пользовании транспортом.

О’Лири прогнозирует, что авиакомпания сможет возобновить 40% рейсов в июле, однако самолеты первое время будут заполнены только на 50-60%. В августе лоу-кост может увеличить число рейсов до 60% от плана, в сентябре - до 80%. При переходе на зимний сезон число рейсов вновь может упасть до 60%.

Летом 2021 года, считает О’Лири, Ryanair может выйти на показатели 2019 года и даже показать рост, однако пассажиропоток аэропортов все равно будет оставаться меньше, чем был до начала кризиса.