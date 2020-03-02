Ryanair отменяет четверть рейсов в Италию из-за вспышки коронавируса
20:45, 02 марта 2020Новости туризма
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Перелеты сокращены сроком с 17 марта по 8 апреля 2020 года.
Иллюстрация REUTERS
Авиакомпания Ryanair временно сокращает количество рейсов в Италию из-за распространения коронавируса Covid19.
Об этом сообщается на странице Ryanair в Facebook.
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В частности, Ryanair отменяет до 25% всех коротких перелетов сроком на три недели – с 17 марта по 8 апреля 2020 года.
Всех клиентов, которых это затронет, авиаперевозчик уведомит по электронной почте и SMS. Также пострадавшие пассажиры могут воспользоваться правом требовать возврат средств, перезапись или перенаправление маршрута.
Как сообщал УНИАН, ведущие американские авиаперевозчики Delta Air и American Airlines объявили о приостановке рейсов в Милан из-за эпидемии коронавируса.
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