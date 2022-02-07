Немалый ажиотаж наблюдается вокруг новой башни Девы Марии – ее строительство завершили совсем недавно.

Одну из визитных карточек испанской Барселоны – Искупительный храм Святого Семейства, так же известный как Саграда Фамилия – вновь открыли для туристов после длительных коронавирусных ограничений.

Как говорится в сюжете ТСН, первые туристы уже успели посетить Саграда Фамилия. Немалый ажиотаж наблюдается вокруг новой башни Девы Марии – ее строительство завершили совсем недавно. До реконструкции ее можно было увидеть аж 45 лет назад. Впрочем, большинство залов храма до сих пор остаются закрытыми – из-за строительных работ.

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До пандемии район вокруг храма посещали более 4 миллионов человек в год. Местные власти очень ждут наплыва туристов и надеются хотя бы на половину выйти на показатели предыдещих лет.

"Пандемия остановила все. У нас почти год не было посетителей, потому у нас было очень мало денежных средств для продолжения строительства. Но Саграда Фамилия продолжает двигаться вперед", – отметил главный архитектор Саграда Фимилия Жорди Фаули.

Что такое Саграда Фамилия

Саграда Фамилия – самый амбициозный проект испанского архитектора Антонио Гауди. Строительство собора началось почти 140 лет назад и продолжается по сей день. Дата завершения все время переносилась. Сейчас это 2026 год, однако уже звучат предположения, что к этому сроку достроить все-таки не успеют.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года на соборе Саграда Фамилия в Барселоне установили пятитонную звезду с 12 лучами. Это историческое событие означало полное завершение возведения самой высокой башни храма – имени Девы Марии.