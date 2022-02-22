Это может означать, что авиакомпания приняла решение заморозить полеты в эти города на неопределенное время.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair полностью убрал из своей системы бронирования упоминание Харькова и Херсона, продажи по которым были остановлены еще в начале февраля.

Как пишет avianews.com, это может означать, что авиакомпания приняла решение заморозить полеты в эти города на неопределенное время.

На запрос издания к Ryanair с просьбой прокомментировать ситуацию на момент публикации ответ еще не поступил.

Отмечается также, что заявленная маршрутная сеть Ryanair из Харькова включала шесть маршрутов: Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшава. Из Херсона лоукостер планировал летать в Вену, Краков и Варшаву.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпании будет осуществлять полеты в Украину до тех пор, пока это будет безопасно.

Ситуация на рынке авиаперевозок Украины из-за российской агрессии

12 февраля 2022 года нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину из-за угрозы войны в стране.

Впоследствии источники СМИ сообщили, что ряд крупных международных страховщиков могут отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В то же время там отметили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности из-за колебаний на рынках страхования.

В конце концов 13 февраля Кабинет министров одобрил выделение 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

По состоянию на 22 февраля 2022 года рейсы в Украину на длительное время отменили четыре иностранные авиакомпании.

Украинские авиакомпании продолжают выполнять рейсы по расписанию, с незначительными изменениями. Также они не планируют менять полетные программы в будущем.