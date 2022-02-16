Авиакомпании Ryanair будет осуществлять полеты в Украину до тех пор, пока это будет безопасно.
Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Reuters.
По словам О'Лири лоукостер продолжит доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет".
"Мы не видим причин для прекращения полетов, пока европейские власти не скажут нам, что летать небезопасно", - заявил О'Лири.
Ryanair в Украине:
- 17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.
- 23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.
- 3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер.
- 7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.
- 23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.
- По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.
- 14 января 2022 года Ryanair временно отменил семь рейсов из Украины.
- 17 января 2022 года Ryanair заявила о том, что будут отменены рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань. Рейсы будут отменены с 1 по 28 февраля.
- 2 февраля 2022 года лоукостер Ryanair заявил о намерении ввезти в Украину 15-20 самолетов.
Угроза вторжения России в Украину:
В начале февраля 2022 глава министр обороны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.
Позже издание Spiegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что РФ может атаковать Украину 16 февраля.
В то же время агентство Bloomberg написало, что нападение на Украину может произойти 15 февраля.
При этом в ЕС и США пообещали, что в случае вторжения РФ в Украину будут введены серьезные санкции.