Лоукостер продолжит доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет".

Авиакомпании Ryanair будет осуществлять полеты в Украину до тех пор, пока это будет безопасно.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Reuters.

По словам О'Лири лоукостер продолжит доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет".

"Мы не видим причин для прекращения полетов, пока европейские власти не скажут нам, что летать небезопасно", - заявил О'Лири.

Ryanair в Украине:

17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.

23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.

3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер.

7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.

23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.

По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.

14 января 2022 года Ryanair временно отменил семь рейсов из Украины.

17 января 2022 года Ryanair заявила о том, что будут отменены рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань. Рейсы будут отменены с 1 по 28 февраля.

2 февраля 2022 года лоукостер Ryanair заявил о намерении ввезти в Украину 15-20 самолетов.

Угроза вторжения России в Украину:

В начале февраля 2022 глава министр обороны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.

Позже издание Spiegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что РФ может атаковать Украину 16 февраля.

В то же время агентство Bloomberg написало, что нападение на Украину может произойти 15 февраля.

При этом в ЕС и США пообещали, что в случае вторжения РФ в Украину будут введены серьезные санкции.