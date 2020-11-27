Италия и Франция готовы к их закрытию, Австрия и Швейцария выступают скорее против.

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении в Бундестаге призвала европейские страны закрыть горнолыжные курорты до 10 января, чтобы предотвратить рост числа заражений COVID-19.

Читайте такжеBloomberg: Еще одна зима будет заражена COVID-19, удастся ли покататься на лыжах?«Федеральное правительство призывает прийти к согласованным правилам на европейском уровне и не разрешать горнолыжный туризм до 10 января»,— заявила Меркель.

Мнения на этот счет европейских стран, известных своими горнолыжными курортами, разделились: Италия и Франция готовы к их закрытию, Австрия и Швейцария выступают скорее против.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и ранее говорил о необходимости закрыть такого рода курорты этой зимой, теперь он поддержал инициативу Меркель — Конте поддерживает общеевропейское решение по закрытию горнолыжных курортов.

Франция также уже высказалась за значительное ограничение работы таких курортов. Как заявил французский премьер-министр Жан Кастекс, сами курорты закрыты не будут, но вся горнолыжная инфраструктура, например подъемники и канатные дороги, работать не будет, также будут закрыты рестораны и бары.

Особенно активно против закрытия горнолыжных курортов выступает Австрия — ее представители заявляли об этом еще до выступления Меркель. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что такие решения должны приниматься в зависимости от ситуации в конкретной стране и количества заболевших в ней. Министр финансов Австрии Гернот Блюмель также указал на то, что в случае закрытия горнолыжных курортов страна потеряет до 2 млрд евро, так что, если ЕС все же примет решение о закрытии, Австрия будет требовать компенсации этих потерь, передает kommersant.

Швейцария также выступает против полного закрытия горнолыжных курортов. По мнению властей страны, достаточно уже действующих мер, в том числе требования социального дистанцирования и ношения масок, запрета на собрания.

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Автор: УНИАН