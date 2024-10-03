"Постельный развод" помогает туристам лучше выспаться.

В мире все большую популярность набирает тенденция, когда живущие вместе пары предпочитают спать на отдельных кроватях или даже в разных комнатах. Такой выбор они объясняют в первую очередь желанием лучше выспаться перед работой, особенно когда у партнеров не совпадают графики.

Однако свежее исследование Hilton's 2025 Trends Report свидетельствует о том, что пары все чаще предпочитают ночевать отдельно и на отдыхе – казалось бы тогда, когда влюбленные наоборот стараются проводить как можно больше времени вместе.

Так, 59% опрошенных экспертами Hilton путешественников из Великобритании заявили, что они лучше спят в одиночестве, а 33% предпочитают спать на отдельных кроватях со своим партнером во время путешествий.

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При этом 19% бронируют отдельные кровати, а 11% и вовсе выбирают разные номера. 47% устраивают "постельный развод", чтобы лучше выспаться ночью, а 28% – из-за разных предпочтения во сне.

Кроме того, 51% респондентов заявили, что он избегают заводить будильник во время отпуска, чтобы наверстать упущенное время.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Hilton также выделили основные тенденции в туризме, которые будут доминировать в 2025 году.

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