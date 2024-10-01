Взять максимум: эксперты предсказали главные туристические тренды в 2025 году

По прогнозам аналитиков, путешественники все больше стремятся на отдыхе максимально эффективно использовать свое время и финансовые вложения.

Хотя до конца 2024 года еще три месяца, туристические эксперты уже начинают делать первые прогнозы, какими путешествия будут в следующем году. И если в 2024 году главными трендами среди туристов считались оздоровление и перезагрузка, то в 2025 году ожидается доминирование несколько других тенденций.

В сежем отчете Hilton's 2025 Trends Report, в рамках которого было опрошено 13 тысяч путешественников из 13 стран, президент и главный исполнительный директор Hilton Крис Нассетта констатирует следующее:

"Наш отчет о тенденциях 2025 года раскрывает то, что накипело за годы — пересечение работы и развлечений, отдыха и приключений, как побыть одним, но в компании. Путешественники не просто хотят выбирать себе приключения – они хотят максимально использовать каждый момент своего времени вдали от дома".

Основные туристические тенденции в 2025 году

1. Go Getaways против Hurkle-Durkling

Среди путешественников все больше прослеживается интерес к двум кардинально противоположным тенденциям в отдых – Go Getaways и Hurkle-Durkling. Первая подразумевает активный отдых на свежем воздухе, а вторая – валяние в постели или в СПА весь день.

2. Time Travel против Slow Travel

Более половины путешественников по всему миру, отправляясь в отпуск со своими детьми, возвращаются в места своего детства, предаваясь ностальгии. При этом каждый четвертый турист планирует исследовать мир в формате Slow Travel: погружение в одно место назначения на длительное время в качестве местного жителя, чтобы полностью прочувствовать его культуру.

3. High-Tech Travel против Digital Detox

Современные туристы предпочитают, чтобы их путешествия были максимально высокотехнологичными – с цифровыми ключами в отелях и прочими благами, избавляющими их от бюрократии. Но при этом они также хотят устраивать себе цифровой детокс, все чаще отключаясь во время отпуска от соцсетей.

4. Fido против Frolleagues

Все больше одиноких путешественников предпочитают путешествовать со своими домашними животными. Также немало туристов отправляются на отдых со своими друзьями, которые также являются их коллегами.

5. Gen Alpha проти MeMooner

Пока 70% взрослых респондентов выбирают места для отпуска, исходя из предпочтений своих детей, пытаясь при этом найти баланс между семейным отдыхом и временем, проведенным в одиночестве, 64% молодых путешественников-одиночек считают хорошую книгу своим любимым спутником в путешествии.

6. Foodie Exploration против Tempo Drinking

Путешественники все больше строят свои путешествия вокруг кулинарных традиций той или иной страны, желая исследовать лучшие местные рестораны. Одновременно все больше туристов либо вовсе отказываются от алкоголя на отдыхе, либо осознанно практикуют ограничение темпа и объема употребления спиртного.

7. Inner Discovery против Outward Cheering

Каждый пятый отдыхающий планирует отправиться в отпуск для самопознания или улучшения психического здоровья, отдавая предпочтение "мягким путешествиям" или путешествиям, которые поощряют простоту или спонтанность. Одновременно все больше туристов предпочитают заниматься в отпуске спортом.

Как сообщал УНИАН, ранее сказочный альпийский город Зальцбург назвали самым трендовым зимним направлением Европы в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.