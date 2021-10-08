Новые правила вступят в силу уже 10 октября.

Германия, где начали ослаблять карантинные ограничения, внесла Украину в список стран "высокого риска" из-за COVID-19. С 10 октября для невакцинированных украинцев ужесточат ограничения на въезд в страну.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Германии.

Туристы из Украины, которые хотят посетить Германию, должны будут заполнить спецанкету, распечатать и сохранить электронную версию на телефон. Этот документ необходимо будет предъявить перед посадкой на самолет.

Кроме того, у туриста должен быть отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации. При этом от прививки до поездки должно пройти не менее 14 дней.

Читайте такжеС 11 октября вакцинированные украинцы смогут посетить Англию без карантинаВ то же время сертификат о вакцинации не нужен детям до 12 лет, если они едут с полностью вакцинированным взрослым.

Туристам напомнили, что власти Германии одобрили следующие COVID-вакцины:

BioNTech/Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Также туристам необходимо при себе иметь туристическую страховку, которая покрывает весь период поездки.

Как ранее сообщал УНИАН, в Европейском Союзе обновили список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции, и подтвердили силу разрешения туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

Автор: Анастасия Горбачева