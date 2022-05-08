6 мая заработали выставки тюльпанов на "Певческом поле" и в "Добропарке".

Традиционно в начале мая в Киеве массово цветут тюльпаны, привлекая жителей и гостей столицы к фотогеничным локациям. Несмотря на войну, в этом году их несколько.

Главная из них, и наиболее доступная – "Певческое поле" на территории Печерского ландшафтного парка, где 6 мая 2022 года открыли традиционную выставку тюльпанов. Посетители парка смогут увидеть около 500 тысяч самых разнообразных тюльпанов, а также нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

Кроме того, также с 6 апреля ландшафтный парк "Добропарк" под Киевом, почти полностью уничтоженный российскими захватчиками во время временной оккупации Киевской области в марте 2022 года, снова открыл двери для посетителей.

Также немного тюльпанов можно увидеть на Майдане Независимости в Киеве – это те самые тюльпаны, которые правительство Нидерландов подарило Украине в 2020 году в знак поддержки и многолетней дружбы.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Киева решили не вводить усиленный комендантский час на 8-9 мая. Впрочем, жителей и гостей столицы призвали строго соблюдать комендантский час с 22:00 до 5:00, избегать массовых скоплений людей и во время воздушных тревог отправляться в укрытия из-за высокой вероятности вражеских ракетных обстрелов.

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