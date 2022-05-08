8 и 9 мая в городе не проводятся массовые публичные акции.

Сегодня в Киеве уже четыре раза объявляли воздушную тревогу, возможны провокации.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сказал в прямом эфире ТРК "Киев" .

"8 мая возможны провокации. Только за эти сутки, с 00:00 до 10 утра, уже четыре раза объявлялась воздушная тревога. Надо быть очень осторожными, надо понимать всю опасность, которая сегодня есть", - отметил он.

По его словам, "сообщения и действия России говорят о том, что мы должны быть готовы к любому развитию событий".

Поворозник напомнил, что комендантский час остается с 22:00 до 05:00. В то же время, добавил он, в Киеве 8-9 мая будут нести усиленную службу патрули Национальной полиции, Национальной гвардии для обеспечения безопасности от провокаций.

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что никаких массовых публичных акций в городе не проводится. При этом он добавил, если кто-то захочет возложить цветы к памятникам погибших, то никто ему запрещать не будет. "Но повторю: мы просим и в какой-то степени требуем, чтобы не было больших скоплений людей — именно для того, чтобы не было возможностей для тех или иных провокаций на территории Киева", - сказал Поворозник.

Он также напомнил, что в столице действует запрет посещения лесопосадок и лесов за пределами жилых массивов. "Работы по разминированию, работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в местах, где были обстрелы, еще не завершены! Кроме этого, сохраняется достаточно серьезная опасность пожаров травы и леса вокруг города при разведении костров на природе", — отметил первый заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, глава Киевской ОВА рассказал будет новое наступление российских войск на Киев.