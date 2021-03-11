В Ривненской области арестовали владелицу турагентства, которая подделывала результаты тестов на коронавирус для поездок за границу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На подделке документов полицейские разоблачили владелицу турагентства в городе Костополь Ривненской области. 31-летняя женщина подделывала документы об отсутствии заболевания на коронавирус для выезда за границу. Стоила такая услуга 400-500 гривень.
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Бланки женщина брала из интернета, самостоятельно их заполняла и выдавала справки клиентам для выезда в другие страны.
В турагентстве уже провели обыск. Среди всего изъяли еще тридцать бланков для таких справок.
За подделку документов женщине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
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