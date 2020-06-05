Домой возвращаются 14 украинцев, которые "застряли" в Мьянме из-за карантина - посольство

Украинцы вылетели самолетом из города Янгон в Мьянме, проведут ночь в аэропорту Милана, откуда отправятся в Беларусь, из которой уже попадут на территорию Украины.

Домой возвращаются 14 украинцев, которые "застряли" в Мьянме из-за карантина.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Таиланде.

"Сегодня наконец возвращаются домой 14 граждан Украины, которые "застряли" в Республике Союз Мьянма в связи с карантинными мероприятиями, введенными странами с целью борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

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Так, сегодня в 12:55 из аэропорта г. Янгон вылетел самолет итальянской авиакомпании Neos Airlines с украинцами на борту.

"Указанный специальный коммерческий рейс был организован Министерством иностранных дел Италии. Посольство Украины в Королевстве Таиланд оперативно разработало с посольством Италии в Мьянме возможность посадки на спецрейс граждан Украины, а с Генеральным консульством Украины в Милане - получение разрешения итальянских властей на пересечение гражданами Украины государственной границы с целью транзита", - отметили в посольстве.

Сегодняшнюю ночь украинцы проведут в аэропорту Милана, откуда отправятся в Беларусь, из которой уже попадут на территорию Украины.

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