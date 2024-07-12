Пустыня Чили удивляет редким зимним цветением.

Песчаные дюны самой засушливой пустыни на нашей планете в последние дни покрылись белыми и пурпурными цветами. Как сообщает Reuters, накануне в Атакаме прошли дожди, которые и стали причиной цветения.

Атакаму прозвали "цветущей пустыней", ведь устойчивые семена и луковицы в ней выдерживают суровую погоду и каждые несколько лет весной появляются в виде цветов. Однако недавние проливные дожди, вызванные явлением Эль-Ниньо, заставили их зацвести раньше.

По словам ученых, цветения еще недостаточно, чтобы официально считаться возникновением "цветущей пустыни". Но в ближайшие несколько недель ожидается еще больше дождей, что может привести к цветению на более обширной территории.

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Последний раз раннее цветение Атакамы наблюдалось в 2015 году.

Смертоносные волны жары в 2024 году - что известно

В текущем году в различных странах Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Азии уже наблюдалась рекордная жара. В Мексике и Центральной Америке несколько недель аномальной жары вместе с продолжительной засухой вызвали острую нехватку воды и десятки смертей.

Экстремальная жара в Саудовской Аравии обернулась трагедией: более 1000 человек погибли во время паломничества в Мекку.

В Индии температура достигала +48,9° в течение долгого времени, что повлияло на миллионы людей, а в Греции из-за жары погибли несколько туристов.

Ученые говорят, что волны жары являются естественной частью климата, но их суровость и масштабы в 2024 году - это не "просто лето". Хотя это лето, скорее всего, будет одним из самых жарких за всю историю наблюдений - оно может стать и одним из самых холодных в будущем.

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