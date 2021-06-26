Теперь туристы смогут пройтись подземными коридорами по специально сооруженной деревянной платформе.

В Риме публике впервые покажут подземелье Колизея, так называемый гипогей – помещение, где гладиаторы и животные ждали, прежде чем появиться на арене.

Теперь туристы смогут пройтись подземными коридорами по специально сооруженной деревянной платформе, а затем на специальном лифте подняться на арену.

Раньше гипогей освещался свечами, но сейчас, после 2000 тыс. лет постепенного разрушения уровня земли вокруг, туда проникает солнечный свет.

Читайте такжеТуристы смогут увидеть Колизей глазами гладиаторов: в нем восстановят аренуРеставрация всего Колизея длилась 10 лет, в 2018 году начали реставрацию гипогея. Археологи, реставраторы, инженеры и архитекторы работали над тем, чтобы максимально вернуть памятнику прежний вид. Во время реставрации пришлось смывать грязь, водоросли, лишайники и микроорганизмы, которые накапливались веками. В некоторых случаях приходилось удалять и следы предыдущих реставраций, которые уже были испорчены. Их заменили «более аутентичными материалами».

Реставраторы также установили систему для уменьшения проникновения воды в каменную кладку, что является одной из основных причин гниения, передает Радио Свобода.

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Автор: Ирина Погорелая