В прошлый раз туристический налог в Барселоне повышали в октябре 2024 года.

Власти автономного сообщества Каталония в Испании, крупнейшим городом которого является Барселона, планирует вдвое повысить туристический налог.

Как пишет The Independent, если это произойдется, туристам придется дополнительно платить до 15 евро за каждую ночевку в отелях или апартаментах региона. Таким образом, приехав в город на четыре ночи, каждому туристу придется раскошелиться еще на 100 евро дополнительно к стоимости жилья.

Не менее 25% средств, полученных от налога, власти обещают направить на решение жилищных проблем горожан, к которым во многом привел всплеск туризма – местным жителям становится все сложнее снять доступное жилье в центре городов, поскольку владельцы предпочитают сдавать его туристам по более высоким ценам.

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В настоящее время Барселона взимает с гостей четырехзвездочных отелей 5,70 евро за ночь, в то время как те, кто останавливается в пятизвездочных отелях, должны платить 7,50 евро. Проживание в жилье попроще облагается меньшим налогом.

При этом новые предложения правительства расширяют действия налога со столицы Каталонии на весь регион.

В свою очередь представитель местного парламента Дэвид Сид заявил, что удвоение туристического налога является пропорциональной и справедливой мерой.

"Человек, который приезжает в Каталонию и платит 400 или 500 евро за ночь в отеле, может заплатить на 7 евро больше. У нас рекордное количество туристов, и новые цифры, о которых мы говорим по налогу, не накладывают никаких ограничений", – сказал он в эфтре испанской радиосети Cadena Ser.

Чтобы новые налоги вступили в силу, их еще должны окончательно одобрить. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Впрошлый раз туристический налог в каталонской столице повышали с 1 октября 2024 года, а до этого было еще две волны повышений – с 1 апреля 2023 года и с 1 апреля 2024 года.

Как сообщал УНИАН, в 2024 году Барселону неоднократно охватывали массовые протесты местных жителей против чрезмерного туризма.

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