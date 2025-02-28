Власти автономного сообщества Каталония в Испании, крупнейшим городом которого является Барселона, планирует вдвое повысить туристический налог.
Как пишет The Independent, если это произойдется, туристам придется дополнительно платить до 15 евро за каждую ночевку в отелях или апартаментах региона. Таким образом, приехав в город на четыре ночи, каждому туристу придется раскошелиться еще на 100 евро дополнительно к стоимости жилья.
Не менее 25% средств, полученных от налога, власти обещают направить на решение жилищных проблем горожан, к которым во многом привел всплеск туризма – местным жителям становится все сложнее снять доступное жилье в центре городов, поскольку владельцы предпочитают сдавать его туристам по более высоким ценам.
В настоящее время Барселона взимает с гостей четырехзвездочных отелей 5,70 евро за ночь, в то время как те, кто останавливается в пятизвездочных отелях, должны платить 7,50 евро. Проживание в жилье попроще облагается меньшим налогом.
При этом новые предложения правительства расширяют действия налога со столицы Каталонии на весь регион.
В свою очередь представитель местного парламента Дэвид Сид заявил, что удвоение туристического налога является пропорциональной и справедливой мерой.
"Человек, который приезжает в Каталонию и платит 400 или 500 евро за ночь в отеле, может заплатить на 7 евро больше. У нас рекордное количество туристов, и новые цифры, о которых мы говорим по налогу, не накладывают никаких ограничений", – сказал он в эфтре испанской радиосети Cadena Ser.
Чтобы новые налоги вступили в силу, их еще должны окончательно одобрить. Когда это произойдет, пока неизвестно.
Впрошлый раз туристический налог в каталонской столице повышали с 1 октября 2024 года, а до этого было еще две волны повышений – с 1 апреля 2023 года и с 1 апреля 2024 года.
Как сообщал УНИАН, в 2024 году Барселону неоднократно охватывали массовые протесты местных жителей против чрезмерного туризма.
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