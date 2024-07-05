Стратегическая важность перехода Украины на европейскую колею очевидна, отмечает издание.

Во время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году украинская железная дорога не только "выживала", перевозила беженцев и переправляла войска по линии фронта, но и расширялась и строила новые международные сообщения. Таким образом Украина хочет приблизить себя к Европе, сообщает Foreign Policy.

"Но есть одна большая проблема: железнодорожная инфраструктура Украины является наследием времен, когда политический и экономический центр притяжения региона находился в Москве. Ширина железнодорожного пути в стране, которая отличает ширину путей во многих постсоветских странах от ширины путей в остальной Европе, означает, что трансграничный транзит занимает больше времени, чем обычно. Последние несколько лет дали понять, что старая ориентация Украины на Россию больше не является жизнеспособной. Если ее европейские стремления зависят от способности соединиться со своими западными соседями, то разница в ширине железнодорожного пути станет значительным препятствием на пути к этому будущему", - говорится в материале.

Ссылаясь на данные Укрзализныци, издание отметило, что количество пассажиров, которые ежегодно путешествовали их международными маршрутами, стремительно выросло с 40 тысяч в 2021 году до 2,1 миллиона в 2023 году, не считая пассажиров, которые путешествовали специальными эвакуационными поездами. По словам главы УЗ Евгения Лященко, такой рост "не происходит сам по себе" и была проведена "серьезная работа".

Видео дня

Также Foreign Policy сообщило, что Украина уже разрабатывает большие планы по дальнейшему расширению железнодорожной сети страны, не только реконструкции старых трансграничных линий и транспортных объектов на границах, но и строительства новых. Хотя, эти амбиции и осложняются инфраструктурой, которую Украина унаследовала, но есть несколько путей, которыми Украина может пойти по переводу своих путей на европейскую колею.

"Украинские чиновники подписали меморандум об использовании испанской технологии, которая, позволяя колесам поезда скользить вдоль своей оси при сужении или расширении пути, позволяет без остановки переключаться между двумя путями. Украина также может перевести свои пути на линии двойной колеи, позволяя поездам разной колеи использовать одинаковые пути. Другим вариантом является прокладка стандартной и ширококолейной колеи рядом, что уже есть на одном грузовом объекте у границы с Румынией. Здесь сходятся семь путей: три широкие, три европейские и одна четырехрельсовая, по которой могут курсировать все поезда", - пояснило издание.

В материале подытожили, что на это уйдет много средств и усилий, но стратегическая важность перехода Украины на европейскую колею очевидна.

Украинская железная дорога - последние новости

Как ранее писал УНИАН, 9 июня Укрзализныця ускорила поезд из Киева в Польшу. Поэтому время путешествия сократится на 1 час 23 минуты.

Также УНИАН сообщал, что в конце мая УЗ впервые за пять лет подняла стоимость постельного белья в пассажирских поездах. В компании отметили, что перед изменением стоимости услуги завершили замену постельного белья.

Вас также могут заинтересовать новости: