В частности эксперты советуют посетить этот городок именно зимой.

Обидуш является одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Европы, который находится в районе Лейрия в Центральной Португалии. Городок является крошечным, однако он имеет много интересных мест, пишет Express.

Руа-Дирейта является главной улицей Обидуша, где можно найти семейные магазины и рестораны, а также церкви в стиле барокко, однако городок часто переполнен туристами, особенно летом.

В частности один из посетителей написал на TripAdvisor:

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"Очень хорошо сохранившееся историческое поселение - узкие каменные улочки, колоритные жилые дома, дешевые винные и сувенирные лавки. Это место обязательно для посещения, поскольку оно находится прямо возле замка Обидос. Однако, пожалуйста, приезжайте заранее. Эта площадь очень узкая и становится чрезвычайно переполненной около 11 часов утра. Мы приехали в 9 утра до открытия магазинов, это было идеальное время, чтобы пофотографироваться и погулять. Большинство туристических групп появляются около 10/11 утра".

В то же время с ноября по февраль температура воздуха остается приятной, от +16 до +9 градусов.

Один из туристов отметил на TripAdvisor:

"Мы провели замечательный день в Обидосе, красивом мощеном селе, окруженном высокими стенами. Наша поездка длилась несколько часов в ноябре, что, как я предполагаю, является межсезоньем, погода была приятной, но не слишком жаркой, толп было немного, но магазины, кафе и т.д. были открыты, и бродить симпатичным селом было очень приятно".

Другой рецензент согласился и добавил:

"Какая очаровательная деревня! Мы провели здесь несколько часов, прежде чем отправиться дальше на север, чтобы увидеть монастыри Алкобака и Баталья. К счастью, мы были здесь утром в межсезонье (февраль), и мы смогли неспешно прогуляться по городу, останавливаясь, чтобы сфотографироваться и насладиться местной выпечкой. (Представляю, что летом здесь бывает многолюдно)".

Последние новости туризма

Ранее эксперты рассказали о городке в Европе, который имеет природный каток, который каждый год становится хорошим местом для зимних развлечений. Лед этого катка имеет толщину 40 см и простирается на многие километры.

В то же время репортер и туристка Эмили Райт посетила древнейшую деревню острова Корфу в Греции. По ее словам, прогулка по деревне позволяет "отправиться в прошлое".

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