Примерно в 1960-х годах жители бросили деревню и отправились на побережье.

Разрушенные каменные особняки и полуразрушенные церкви с давно замолкшими колокольнями - это то, чем можно описать деревню Старая Перития в Греции. Репортер и туристка Эмили Р айт, которая посетила это место, рассказала, что в нем особенного, пишет Express.

Отмечается, что эта деревня находится недалеко от вершины самой высокой вершины острова Корфу, горы Пантократор. Она окружена густым лесом и была построена для защиты от пиратских атак.

В Старой Перитии ес ть множество домов 14 века. Это сам ая старая деревня острова Корфу, поделилась Райт. Она рассказала, что к середине 17 века в деревне было 130 домов, которые построены полностью вручную.

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Примерно в 1960-х годах жители бросили деревню и отправились на поб ережье. Только в 2010 году Ста рая Перития снова ожила благодаря возвращению некоторых местных жителей и посещениям туристами.

Репортер заявила , что прогулка по деревне позволяет "отправится в прошлое". По ее словам, Стар ая Перития способна удивить природной красотой и уникальной венецианской архитектурой, но в тоже время в деревне присутствует жутк ая атмосфера другой эпохи.

Р айт добавила, что в Старой Перитии сохранились восемь живописных церквей, принадлежавших разным деревенским семьям. Помимо этого в еще в 1966 году Министерство культуры Греции объявило деревню историческим памятником.

Также в деревне можно найти несколько традиционных таверн, которые предлагают посетителям традиционные блюда острова Корфу. Посетители могут насладиться обедом и домашним вином у старых заброшенных монастырей.

В издании отметили, что на сегодняшний день количество восстановленных объектов недвижимости в деревне возросло с 15% до более чем 35% за последние несколько лет. По словам Райт, Старая Перития находится вдали от оживленных туристических мест, что понравится любителям спокойного отдыха.

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