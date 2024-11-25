Этот городок выглядит, будто наполовину скрыт в тумане.

Мецово является городом в Греции, что привлекает туристов, которые любят зимние виды спорта. Он расположен возле греческих гор Пиндос, из источников которых можно даже пить чистую воду, пишет Express.

В частности туристический портал Visit Greece описал это место как "жемчужину Эпира" и назвал его зимним направлением.

"Полускрытое в тумане или завернутое в снежное одеяло, когда наступает зима, Мецово практически выглядит как картина. Особенно зимой знаменитое грецкое село, родина различных национальных благотворителей (Тосицас, Стурнарас, Авероф и др.), является любимым местом отдыха в Эпире", - написали на сайте Visit Greece.

Видео дня

Несмотря на то, что Мецово оживает именно зимой, расположение на побережье Ионического моря и богатое культурное наследие делают его прекрасным местом для отдыха в течение всего года.

Также в 20 минутах езды от города находится озеро Аос, которое является идеальным местом для прогулок.

Кроме того, гордостью этого района является греческая кухня, аромат которой можно почувствовать, прогуливаясь по улице. В частности копченый сыр Мецовоне является местным продуктом, а также эксперты советуют обязательно попробовать прекрасное вино Каберне Совиньон.

"Ближайший аэропорт находится чуть менее чем в часе езды в Иоаннине, или, если вы хотите добраться более живописным маршрутом, вы можете долететь до Салоник, откуда вы можете сесть на пятичасовой поезд, следующий через материковую Грецию", - посоветовали в Express.

Последние новости туризма

Как писал УНИАН, в Великобритании находится остров, где проживает всего 30 человек. Такая местность известна не только своим маленьким населением, но и невероятной красотой и дикой природой.

Также сообщалось, что популярная авиакомпания в Европе отменила более 300 рейсов на популярные зимние направления в декабре из-за забастовки пилотов, которые требуют "заключения справедливого контракта" с авиакомпанией.

Вас также могут заинтересовать новости: