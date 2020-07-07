Кулеба назвал важное условие для путешествий в Турцию

В случае выявления симптомов COVID-19, в турецких аэропортах бесплатно готовы сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждает, что при путешествии в Турцию необходимо иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Читайте такжеГреция не будет депортировать 16 украинцев, все они сегодня вернутся в Украину - Кулеба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал на онлайн-брифинге.

«Вы пересекаете границу, измеряют температуру на въезде, если никаких симптомов нет, то вас свободно пропускают. Если есть симптомы - то вам бесплатно предлагают пройти ПЦР-тест. Но очень важный элемент: вы должны прилететь со страховкой, которая будет покрывать случаи COVID-19 », - отметил Кулеба и уточнил: «То есть, если раньше турист вылетал с общим страховым полисом, сейчас нужен полис, покрывающий COVID-19».

По его словам, приобрести страховой полис на случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 можно и в аэропортах Турции.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.