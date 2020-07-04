Украинцам в Турции будут выдавать краткосрочные разрешения на проживание

Украинцам, проходящим лечение в Турции, среди прочего, могут упростить выдачу виз.

Турция начнет выдавать украинцам краткосрочные туристические разрешения на проживание. Также для украинцев, проходящих лечение в Турции, хотят упростить визовые требования.

Этот вопрос был обсужден во время встречи глав МИД Украины и Турции Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре, сообщили в Министерстве иностранных дел.

«Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на проживание, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении», - говорится в сообщении.

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Руководители внешнеполитических ведомств обсудили гуманитарное сотрудничество, отметив важность человеческих отношений во взаимодействии государств и необходимости продвигать человекоцентрическую повестку дня.

Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу выразили надежду, что вскоре будут завершены внутригосударственные процедуры и заработает соглашение о взаимном признании водительских удостоверений.

Дмитрий Кулеба поблагодарил турецкую сторону за предоставленную гуманитарную помощь для противодействия распространению пандемии коронавируса. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие в вопросе разработки, производства и тестирования вакцины и лекарств от этой болезни.

Украинский министр отметил усилия турецкой стороны по обеспечению безопасности иностранных туристов после начала туристического сезона. Он отметил необходимость неукоснительно соблюдать введенных в Турции высоких требований к гостиницам, которые будут принимать иностранных гостей, в частности, посетителей из Украины. По его убеждению, ответственное поведение путешествующих - единственный путь к восстановлению привычного для всех летнего отдыха.

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявляет, что украинцы стали первыми туристами, которые посетили Турцию в условиях противодействия пандемии коронавируса.

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