Черногория открыла границы для туристов из более чем 100 стран, Украины в списке нет

В список вошли страны Евросоюза, Африки и Латинской Америки, а также Китай. Украины в списке нет.

Министерство здравоохранения Черногории обновило список стран, гражданам которых разрешен въезд и пребывание в Черногории с 1 июня. Украина в список не попала.

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"Черногория, соблюдая руководящие принципы и постулаты, изложенные в ключевых актах Европейской комиссии, постепенно координирует подход к восстановлению свободы передвижения и отмене внутреннего пограничного контроля", - указано в сообщении пресс-службы Минздрава Черногории, передает 112.ua.

Как отметили в черногорском правительстве, въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также, где количество активных больных не более 25 на 100 тыс. населения.

Указано, что в список вошли страны Евросоюза, Африки и Латинской Америки, а также Китай. Украины в списке нет. Также в списке нет США и России.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Черногория стала первой страной в Европе, в которой выздоровели от коронавируса все больные, а также на протяжении 20 дней не фиксировали ни одного нового случая заболевания.

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