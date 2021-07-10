Таинственная Одесса. Что, кроме моря, стоит посмотреть

Несметные сокровища, смертельные подземные лабиринты, один из красивейших в мире театров, украденная картина Караваджо, бронзовые крысы, памятник "взятке"… В Одессе – океан интересных вещей, у каждой из которых своя удивительная история или секрет.

Туристы, которые отправляются в Одессу, как правило, делают ставку на море, и расстраиваются, если погода «не шепчет». Но в Южной Пальмире – океан интересных вещей, знакомство с которыми оставит незабываемые впечатления.

Соборная площадь, Дюк с люка и вечный Утесов

Экскурсию по исторической части города лучше начать с его «сердца» – Соборной площади. С момента основания Одессы именно эта площадь была главной – здесь начинались и проходили городские и церковные праздники. В ее центре – Спасо-Преображенский собор 1795 года постройки. В свое время он вырос из небольшой церкви до одного из самых больших соборов царской России, поскольку мог уместить более десяти тысяч человек. В 30-х годах прошлого века храм был разрушен, а на его месте установили фонтан. Собор начали восстанавливать только в 1999 году…

Также на Соборной площади расположен старинный (1863 года) памятник графу Михаилу Воронцову – генерал-губернатору края. Именно при нем город стал черноморской жемчужиной, в котором строились великолепные здания, открывались престижные учебные заведения и музеи.

В свое время, поэт Александр Пушкин из мести сочинил о Воронцове эпиграмму: «Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец». Ведь именно генерал-губернатор поспособствовал высылке Пушкина из Южной Пальмиры. Как утверждают биографы, причиной стали ухаживания поэта за супругой Михаила Воронцова.

Авторы монумента – известные далеко за пределами Одессы немецкий скульптор Бруггер и одесский архитектор Франческо Боффо.

После осмотра Соборной площади можно сразу перейти на примыкающую к ней улицу Дерибасовскую – ту самую, где в одной из пивнушек еще столетия назад собирались налетчики, моряки и грузчики. Старожилы утверждают, что это питейное заведение – «Гамбринус». Он, к слову, сохранился до сих пор и пользуется популярностью местных и гостей города.

Недалеко от этой «пивнушки» на Дерибасовской, возле Городского сада – памятник легендарному Леониду Утесову. В день открытия монумента можно было послушать одну из сорока двух песен в исполнении основоположника отечественного джаза. Старики усаживались на металлическую скамейку рядом с кумиром, у многих по щекам катились слезы... И сегодня здесь – одно из знаковых мест Одессы. Чтобы сделать фото с Лазарем Васбейном (настоящее имя Утесова), туристы выстаивают огромные очереди.

В нескольких метрах – еще один современный и очень популярный памятник - «12-й стул». В бронзе, в натуральную величину. Это – дань памяти литераторам Ильфу и Петрову, авторам замечательного романа о похождениях авантюриста Остапа Бендера. Еще одна местная «изюминка», посвященная их творчеству, находится в Летнем театре Городского сада. Это барельеф Кисе Воробьянинову – второму герою произведения «12 стульев». Ипполит Матвеевич (Киса) как бы, проходит сквозь стену, держа в руках стул.

Если продолжить променад по Дерибасовской и свернуть влево, на улицу Екатерининскую, то можно выйти на одноименную площадь. В ее центре - огромный памятник «Основателям Одессы», который четырнадцать лет назад стал частью комплексной реставрации этого места. Мастера привели этот кусочек мегаполиса к первозданному виду. Именно такой площадь была в 1901 году, когда на всемирной выставке в Париже ее признали лучшей в Европе.

За годы существования Екатерининская площадь много раз переименовывалась. В ее названии фигурировали Карл Маркс и даже… Адольф Гитлер. Часто считается, что площадь названа в честь российской императрицы Екатерины ІІ, которая и красуется в центре монумента «Основателям Одессы». Но на мемориальной доске одного из домов, обрамляющих площадь, сказано, что она названа в честь небесной покровительницы императрицы – Святой Екатерины Александрийской. К слову, все восемь домов, расположенных на Екатерининской площади, являются памятниками архитектуры.

Отправившись с этой площади к Приморскому бульвару, обязательно встретишь еще один шедевр архитектора Боффо - памятник первому градоначальнику Южной Пальмиры Арману Эммануэлю дю Плесси герцогу де Ришелье (прозванному одесситами Дюком). Бронзовый герцог венчает Потемкинскую лестницу. А популярен у туристов тем, что смотрят на него «с люка» слева от него. Этот ракурс делает свиток и складки одежды Дюка похожими на мужские гениталии. Такой себе чисто одесский прикол…

Тещин мост, но суть не в теще

Вниз от герцога де Ришелье уходит 140-метровая Потемкинская лестница – одна из главных достопримечательностей города – памятник архитектуры первой половины 19-го века. В нежаркую погоду стоит пересчитать все ее 192 ступени. И обратить внимание на особенность: если смотреть сверху вниз, то видны лишь площадки, а снизу вверх – только ступени. Еще один интересный нюанс – парапеты кажутся параллельными, но это зрительный обман. Отклонение между верхушкой и основанием – почти 10 метров.

В свое время Жаклин Сталлоне (мать голливудской звезды, корни которой – в Южной Пальмире), побывав в Одессе, так впечатлилась Потемкинской лестницей, что озаботилась римейком по фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». К сожалению, Жаклин умерла – идея осталась «за кадром», но киношники со всех уголков не прочь задействовать лестницу в съемках и сегодня.

Приморский бульвар упирается в Тещин мост – один из самых длинных мостов города. Эта 90-метровая пешеходная конструкция выполнена без единой промежуточной опоры, под сильными порывами ветра ее покачивает. Построен этот уникальный мост по распоряжению секретаря Одесского обкома Компартии Михаила Синицы, который, согласно легенде, решил таким образом сократить дорогу к дому своей тещи. Отсюда – и название моста.

Эта версия довольно часто воспринимается туристами на полном серьезе. Хотя рассказы о любимой теще – чья-то выдумка. На самом деле, теща Синицы, которая якобы жила на улице Гоголя (практически упирается в мост), умерла задолго до строительства. Изначально мост назвали «Капитанским», а нынешнее название «приклеилось» потом. Почему? Сложно сказать... Но идея, его возведения действительно принадлежит секретарю обкома. Говорят, он очень любил гулять по историческому центру, и в какой момент его осенило – соединить мостом для прогулок (на 30-метровой высоте!) два бульвара – Приморский и Комсомольский. Последний был переименован в бульвар Искусств, а потом назван в честь известного одессита – сатирика Михаила Жванецкого.

На этом бульваре установлен оригинальный современный памятник – «Апельсину, спасшему Одессу». Он создан в юмористическо-гротескном стиле и некоторые горожане в шутку именуют его «памятником взятке».

Композиция отображает судьбоносный для города момент. Согласно историческим справкам, Екатерина II в 1794 году издала указ о строительстве порта. Но указ хотел отменить ее сын – царь Павел I, так как не хотел тратить на это казенные деньги. Узнав об этом, местные купцы отправили ему в Санкт-Петербург подарок – четыре тысячи апельсинов. Получив «взятку», император передумал – 250 тысяч рублей золотом пошли на строительство порта, о чем нынче напоминают полутораметровый апельсин.

Загадки музеев: удивительные сокровища и мистический Гоголь

Одессе есть чем удивить и любителей музейных экскурсий. Так, на улице Ланжероновской – старейший в Украине археологический музей (основан в 1825 году). В нем представлено более 170 тыс экспонатов: крупнейшее собрание источников по древней истории Северного Причерноморья, уникальные коллекции памятников Древнего Египта, Древней Греции и Рима… Лучшие образцы античной скульптуры выставлены в вестибюле здания, специально построенного в 1883 году. Любопытно, что в 19-м веке средства на возведение музея были частично выделены греческим коммерсантом Грегори Мараслисом. И не так давно история повторилась – на реставрацию старинного здания миллион долларов пожертвовал другой грек – финансы поступили из фонда Анастасиоса Левентиса.

В «Золотой кладовой» этого старинного музея есть настоящие сокровища – изделия из драгоценных металлов, монеты и медали, коллекция которых собиралась более века. В настоящее время она насчитывает более 800 экспонатов... Здесь представлены образцы работ древних мастеров, золотые и серебреные украшения, в том числе – уникальная двуручная чаша из золота XV-XIII веков до нашей эры. А венцом «Золотой кладовой» специалисты называют златник князя Владимира – одну из одиннадцати известных в мире монет, отчеканенных в Киеве в конце X – начале XI веков.

Здесь же, на Ланжероновской, в великолепном дворце князя Дмитрия Гагарина размещен Одесский литературный музей. Говорят, в парадной «Золотой зале» дворца давал концерт сам венгерский композитор и пианист Ференц Лист.

В двух десятках залов музея выставлены интересные вещи – документы, книги, фотографии, повествующие о литературной жизни Южной Пальмиры в разные времена. Особенно привлекает туристов Сад скульптур во дворе этого дворцового комплекса.

Экспозиция основана в 1995 году и расположена под открытым небом. Много лет каждая Юморина начиналась с открытия очередного мини-памятника. Первым в оригинальной коллекции стал Рабинович – тот самый бессмертный герой анекдотов. Потом появились «Антилопа Гну», «Памятник грядущему гению», «Джинсовый Дюк»… Само собой, есть мини-скульптуры «Одесса-мама», «Шаланды, полные кефали», «Рыбачка Соня», «Золотое сердце». Имеется даже «Зеленый фургон» из одноименного фильма, снятого на Одесской киностудии.

У каждой из двух десятков композиций – своя история и подтекст. Например, в год двухсотлетия со дня рождения Николая Гоголя в Саду скульптур появился мистический – тринадцатый – памятник «Птица-тройка». Скульптура представляет собой колесницу, запряженную пегасами, в ней – великий писатель, а сзади него примостился черт. По словам автора памятника Олега Черноиванова, над изваянием он работал почти год. И при этом не обошлось без вмешательства потустронних сил. То в самый неудобный момент исчезало электричество, то нужные детали… Во время открытия мини-скульптуры пропадал звук в микрофонах, а у ведущих торжественной церемонии – сценарий...

Памятник одесситы посвятили и музейщикам города. Изваяние представляет собой трех крыс (около метра высотой), которые стоят на задних лапах на стопке из книг и бумаг. На верхнем манускрипте надпись: «Музейщикам Одессы посвящается». На носу одного из грызунов – пенсне, в верхней лапе – лупа, возле «ног» – крысенок.

Здесь же, в Саду скульптур, расположена композиция «Ты – одессит, Миша», открытая 1 апреля 1998 года и посвященная Михаилу Жванецкому. Так Одесса увековечила известного сатирика еще при жизни. Изваяние небольшое, но – из чистой бронзы и от чистого сердца. Жванецкий знал о любви горожан, и частенько бывал в Литературном музее…

Привидения, «Святой Лука» и «Поцелуй Иуды»

Заканчивая экскурсию по Ланжероновской, удобно зайти и на улицу Пушкинскую – одну из красивейших в Одессе. Она впечатляет великолепными старинными зданиями. К примеру, здесь расположен памятник архитектуры – дворец графа Александра Абазы.

Интересно и само здание – с богатым декором, резьбой, бронзовой фурнитурой, и Музей западного и восточного искусства – один из самых крупных в стране, который размещается во дворце. Здесь можно насладиться полотнами генуэзца Алессандро Маньяско, увидеть «Большой канал – Венеция» Франческо Гварди и творение придворного художника Людовика XIV Пьера Миньяра — «Юноша в латах».

Самая известная картина в музее – «Евангелист Лука» Франса Халса. Она прославилась благодаря фильму «Возвращение Святого Луки», снятому в 1970 году. Кинокартина создана на основе реальных событий о том, как полотно похитили с выставки, проходившей в Москве (впоследствии его вернули в Одессу).

Любопытно, что из этого же музея летом 2008 года украли картину итальянского живописца Микеланджело Меризи Караваджо - «Взятие Христа под стражу или Поцелуй Иуды». Спустя два года ее обнаружили за рубежом, а потом транспортировали в Украину, но пока не в Одессу. Уже несколько лет полотно находится на реставрации в Киеве, в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре. Если поведет, «Поцелуй Иуды» вернется в Южную Пальмиру в сентябре 2021 года – к 450-летию со дня рождения Караваджо.

Если же пройти Ланжероновскую до конца, выйти на улицу Преображенскую, перейти на Софиевскую, то можно полюбоваться одним из самых таинственных зданий Одессы – дворец Нарышкиных. Он славится своими цокольными этажами и подземельями. Если верить легендам, в старину здесь водились приведения... В этом старинном дворце обустроен Художественный музей.

Еще одно обязательное к посещению место – Одесский национальный академический театр оперы и балета. Открытый в 19-м веке, он официально признан одним из красивейших в мире. Не зря появилась местная присказка, дескать, в Оперу «ходят на люстру». Конечно, подтекст этого почти афоризма имеет саркастический смысл. Но изысканное убранство, оформление и архитектура (ренессанс, барокко) самого здания действительно стоят внимания. Если даже не на спектакль, то на экскурсию стоит потратить время и деньги. У тетра удивительная история – как старинная, так и современная, связанная с его масштабной реставрацией...

Катакомбы: муза лягнула подобно Пегасу

Особая тема – Музей катакомб (Музей боевой славы). Здесь расскажут (и частично покажут) таинственные лабиринты – целый подземный город. Это таинственные проспекты, улицы, переулки, площади и тупики. Одна часть одесских катакомб – заброшенные каменоломни по добыче камня-ракушечника, другая – ходы из подвалов жилых домов, которые в Южной Пальмире называли «минами». Обычно «мины» были направлены за пределы зданий, и, проходя под землей, зачастую соединялись с общим лабиринтом. Одесские катакомбы многоярусны – галереи залегают на различной глубине.

Прошли века, а подземный город все еще будоражит воображение, манит своими секретами. И специалисты относят его к уникальным явлениям.

Протяженность городских катакомб – 1 тысяча 400 километров, а в пригороде она больше в десятки, если не в сотни раз. В старину подземная Одесса была приютом для бездомных, контрабандистов и пиратов. История обитателей каменоломен пестра: подпольщики, партизаны, воры, бандиты...

В катакомбах до сегодня ищут мифические клады, остатки партизанских стоянок, новые лабиринты и много еще чего… Людям, рискнувшим спуститься под землю без провожатых (профессиональных спелеологов, экскурсоводов), немудрено потеряться. А заблудившиеся сумасброды (те, кого удалось спасти), говорят, что прошли через какой-то кошмар. Им мерещился свет, топот ног или копыт, голоса, рычание диких зверей.

Знатоки катакомб уверяют, что все это – галлюцинации. В выработках – тьма и гробовая тишина. Но другие во все это не верят. В их числе был когда-то один болгарский писатель. Узнав об особенностях подземелья, он воспринял услышанное от экскурсовода с большой долей цинизма, и заявил, что в условиях полной тишины к нему снизойдет вдохновение. Решили провести эксперимент - оснастили писателя керосинкой, пишущими принадлежностями и прочим. Как говорят очевидцы этой смешной истории, муза лягнула мужчину подобно Пегасу. Причем так сильно, что на следующий день болгарина на месте, под землей, не оказалось. Его разыскали в одной из подземных балок, куда он умудрился пролезть, отжав мощный металлический прут. Погнутое железо не могли восстановить несколько крепких мужчин...

Как видите, в Южной Пальмире есть, на что посмотреть и о чем рассказать. Это – легендарная Молдаванка, оригинальные монументы, памятные знаки и старинные здания, например, знаменитый Воронцовский дворец и Филармония… Загадочные маяки, «Ведьмин дом» (дом-стена) и много других интересностей, которыми переполнены одесские улицы и переулки.

Лариса Козовая

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