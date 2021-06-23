Слой мертвой креветки на берегу Хаджибейского лимана достигает 15 см.

В Одесской области на лимане наблюдается массовый мор креветки.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Читайте такжеНа лимане Одесской области массово гибнет рыба и креветки (фото)По словам местного жителя, замор креветки произошел в Хаджибейском лимане.

«Вот такую картину пришлось наблюдать сегодня на лимане, слой мертвой креветки на берегу достигал пятнадцати сантиметров», - написал очевидец, опубликовав соответствующие фотографии.

По мнению экологов, замор креветки может наблюдаться из-за резкого повышения температуры воздуха, недостатка кислорода в воде.

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Автор: Лариса Козовая