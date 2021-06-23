В Одесской области на лимане наблюдается массовый мор креветки.
Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
Читайте такжеНа лимане Одесской области массово гибнет рыба и креветки (фото)По словам местного жителя, замор креветки произошел в Хаджибейском лимане.
«Вот такую картину пришлось наблюдать сегодня на лимане, слой мертвой креветки на берегу достигал пятнадцати сантиметров», - написал очевидец, опубликовав соответствующие фотографии.
По мнению экологов, замор креветки может наблюдаться из-за резкого повышения температуры воздуха, недостатка кислорода в воде.
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