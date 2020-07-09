Wizz Air запретили выполнять рейс Киев-Таллинн до конца июля

Запрет введен из-за высокой заболеваемости коронавирусом в Украине.

Венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air запрещено летать между Таллином и Киевом до конца июля из-за уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Wizz выполнял рейсы между двумя столицами на прошлой неделе, но министерство экономики и коммуникаций издало предписание компании прекратить полеты, передает ERR.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта, сказал, что полеты были приостановлены с этого понедельника, причем запрет на полеты действует до 28 июля, когда министерство рассмотрит его снова.

Как сообщается, в настоящее время запрещены воздушные перевозки в Эстонию из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, включая Швецию, Португалию, Беларусь, Россию, а также Украину.

Как сообщал УНИАН Туризм ранее, МАУ обнародовала уточненную программу полетов на внутренних и международных рейсах на август 2020 года.

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