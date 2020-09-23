Окончательное решение по данному вопросу принимает Еврокомиссия, уточнил дипломат.

В настоящее время в ситуации с безвизовым режимом Украины и Евросоюза непоправимых действий не произошло, а ЕС будет внимательно следить за антикоррупционной инфраструктурой в стране, ситуация с которой может угрожать безвизу.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает "РБК-Украина".

Дипломат уточнил, что условия для безвизового режима включают, в том числе институциональные вещи.

"И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры… Мы, конечно, не комментируем никоим образом решения Конституционного суда (о неконституционности указа о назначении директора НАБУ, - УНИАН). Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро", - отметил Маасикас.

По его словам, ситуация вокруг бюро должна разрешиться как можно быстрее.

"Это, конечно, то, за чем Евросоюз и партнеры Евросоюза наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы за этим будем следить очень внимательно", - добавил посол.

Маасикас уточнил, что заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет вес, но окончательное решение за Еврокомиссией. При этом посол утверждает, что в этих вопросах пока не сделано ничего необратимого.

Угроза безвизу с ЕС после смены руководства САП: что происходит

17 сентября Верховная Рада определила своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП, которые, в частности, будут подбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галлер и вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель выразили обеспокоенность относительно решения ВР. "Правительство Украины поспешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и честности для отбора руководителя САП. Это так не пройдет. Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш помощи", - написала в Twitter фон Крамон -Таубадель.

В Министерстве иностранных дел Украины не видят оснований для пересмотра Европейским Союзом безвизового режима с Украиной.

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Автор: Юрий Годован