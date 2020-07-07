В МИД рассказали, грозят ли безвизу установленные Евросоюзом ограничения на въезд

По словам Кулебы, как только пандемические ограничения будут сняты - безвиз между Украиной и ЕС снова будет работать на полную мощность.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что установленные Европейским Союзом в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд не имеют никакого отношения к функционированию безвизового режима между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга.

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По его словам, Министерство здравоохранения совместно с МИД постоянно предоставляет ЕС обновленные данные о ситуации с COVID-19 в Украине.

«Мы будем делать все для того, чтобы Украина как можно быстрее оказалась в «зеленом списке», и наши граждане могли свободно въезжать на территорию Шенгенской зоны», - отметил он.

«Я хочу подчеркнуть, что установленные в связи с пандемией ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвизового режима между Украиной и ЕС и никоим образом не имеют на него влияния. Как только пандемические ограничения будут сняты - безвиз снова будет работать на полную мощность», - добавил Кулеба.

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