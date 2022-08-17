Возглавил рейтинг туристического веселья остров Бали в Индонезии.

Эксперты определили туристические направления, куда лучше всего ехать за веселым отдыхом.

Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что всего при составлении рейтинга учитывались девять разнообразных критериев, среди которых показатели преступности, безопасности, уровень загрязнения и место в рейтинге счастья, а также количество однодневных поездок, СПА и стоимость пива в заведениях или на туристических локациях.

В результате первое место занял остров Бали в Индонезии, получив 73,7 баллов из 100 благодаря низкому уровню преступности, а также более чем 200 СПА-центрам и 140 предложениям для активного отдыха. Пиво на пляже здесь стоит около 3 долларов США.

Далее в списке следуют американские Лас-Вегас и Новый Орлеан (оба получили по 67,1 баллов из 100).

Среди европейских направлений самым веселым местом стала испанская Барселона, получившая 66,6 баллов из 100 и занявшая четвертую позицию.

По показателю дешевизны пива первое место заняла венгерская столица Будапешт, где этот пенный напиток стоит в среднем от 1,8 долларов США. Также дешевым оказалось пиво в португальском Порту – около 2,1 долларов США.

Самым безопасным направлением оказался Дубай в ОАЭ.

Топ-10 самых веселых туристических направлений в мире:

1. Бали (Индонезия) – 73,7

2. Лас-Вегас (США) – 67,1

3. Новый Орлеан (США) – 67,1

4. Барселона (Испания) – 66,6

5. Амстердам (Нидерланды) – ​​64,6

6. Будапешт (Будапешт) – 61,5

7. Ванкувер (Канада) – 59,5

8. Сан-Франциско (США) – 58,5

9. Дубай (ОАЭ) – 56,3

10. Рио-де-Жанейро (Бразилия) – 55,9

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили топ туристических направлений в 2022 году, где легче всего заводить друзей.