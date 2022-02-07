Вакцинированных путешественников начнут пускать в этом месяце.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна вновь откроет свои границы для вакцинированных путешественников в этом месяце.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Если вы прошли двойную вакцинацию, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас снова в Австралии", - сказал Моррисон в понедельник.

Так, границы будут открыты для вакцинированных от коронавируса с 21 февраля. На такой шаг Австралия пошла впервые с марта 2020 года.

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В последние месяцы страна предприняла шаги по ослаблению пограничного контроля. Например, начала пускать квалифицированных сотрудников из других стран и организовала поездки без карантина (так называемые туристические пузыри) с некоторыми странами, такими как Новая Зеландия.

Теперь власти будут прилагать усилия для восстановления туристической отрасли, которая, по словам управляющего директора Австралийского совета по экспорту туризма Питера Шелли, в течение двух лет "стояла на коленях".

По данным государственного органа по исследованию туризма Австралии, убытки от международного и внутреннего туризма с начала пандемии составили 72 млрд долларов США.

Как и везде в мире, количество случаев заболевания COVID-19 в Австралии резко возросло в последние недели из-за варианта "Омикрон".

В настоящее время более девяти из десяти австралийцев старше 16 лет полностью вакцинированы от коронавируса.

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