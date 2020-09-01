Wizz Air запустила рейсы из Львова в Пардубице / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Стоимость билетов – от 289 грн в одну сторону.

Отмечается, что вылеты из Львова будут осуществляться по вторникам и субботам, а из Киева по четвергам и субботам.

Полеты только в масках 

В пресс-службе подчеркнули, что авиакомпания ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.

«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», - говорится в сообщении.

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Автор: Елена Коваленко