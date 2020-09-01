Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 1 сентября запустила рейсы из Львова в Пардубице (Чехия), а 3 сентября запустит из Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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Стоимость билетов – от 289 грн в одну сторону.
Отмечается, что вылеты из Львова будут осуществляться по вторникам и субботам, а из Киева по четвергам и субботам.
Полеты только в масках
В пресс-службе подчеркнули, что авиакомпания ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.
«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», - говорится в сообщении.
Хронология событий
- 29 апреля 2020 года Wizz Air заявила о том, что откроет базу в аэропорту «Львов» и запускает 7 новых маршрутов из Украины.
- Wizz Air с 1 мая ввела новые правила во время полетов на период пандемии коронавируса.
- 3 августа 2020 года Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после возобновления.
- 31 августа 2020 года Wizz Air отменила все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь.
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