Вылеты из Львова будут осуществляться по вторникам и субботам, а из Киева по четвергам и субботам.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 1 сентября запустила рейсы из Львова в Пардубице (Чехия), а 3 сентября запустит из Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Читайте также Wizz Air отменяет все рейсы между Украиной и Венгрией Цена и расписание

Стоимость билетов – от 289 грн в одну сторону.

Отмечается, что вылеты из Львова будут осуществляться по вторникам и субботам, а из Киева по четвергам и субботам.

Полеты только в масках

В пресс-службе подчеркнули, что авиакомпания ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.

«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», - говорится в сообщении.

Хронология событий

29 апреля 2020 года Wizz Air заявила о том, что откроет базу в аэропорту «Львов» и запускает 7 новых маршрутов из Украины.

Wizz Air с 1 мая ввела новые правила во время полетов на период пандемии коронавируса.

3 августа 2020 года Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после возобновления.

31 августа 2020 года Wizz Air отменила все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Елена Коваленко