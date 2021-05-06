Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air в июне запустит рейсы из Львова (международный аэропорт «Львов» имена Данила Галицкого) в Варшаву, Познань (Польша), Неаполь (Италия) и Мемминген (Германия), сообщила пресс-служба перевозчика.
В частности, рейсы в Варшаву стартуют с 11 июня и будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам; в Познань – с 13 июня (по четвергам и воскресеньям); в Неаполь – с 12 июня (по вторникам и субботам); в Мемминген – с 13 июня (по четвергам и воскресеньям).
Также Wizz Air ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.
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«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - еще и перчатки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика ежедневной уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», - сказано в сообщении.
Кроме этого, согласно новым правилам, пассажиры должны соблюдать меры физической дистанции, внедренные местными органами власти, и рассчитываться за все необходимые услуги перед посадкой онлайн (например, оплачивать дополнительный багаж через интернет, услугу WIZZ Priority или быструю проверку безопасности).
Авиакомпания Wizz Air
- Венгерская WizzAir стала одним из лидеров по количеству рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины в 2020 году, выполнив 9 тыс. 151 полет.
- Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компания состоит из 137 самолетов.
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