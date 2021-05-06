Также Wizz Air ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air в июне запустит рейсы из Львова (международный аэропорт «Львов» имена Данила Галицкого) в Варшаву, Познань (Польша), Неаполь (Италия) и Мемминген (Германия), сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, рейсы в Варшаву стартуют с 11 июня и будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам; в Познань – с 13 июня (по четвергам и воскресеньям); в Неаполь – с 12 июня (по вторникам и субботам); в Мемминген – с 13 июня (по четвергам и воскресеньям).

Также Wizz Air ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.

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«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - еще и перчатки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика ежедневной уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», - сказано в сообщении.

Кроме этого, согласно новым правилам, пассажиры должны соблюдать меры физической дистанции, внедренные местными органами власти, и рассчитываться за все необходимые услуги перед посадкой онлайн (например, оплачивать дополнительный багаж через интернет, услугу WIZZ Priority или быструю проверку безопасности).

Авиакомпания Wizz Air

Венгерская WizzAir стала одним из лидеров по количеству рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины в 2020 году, выполнив 9 тыс. 151 полет.

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компания состоит из 137 самолетов.

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Автор: Богдан Слуцкий