Также сервис запретил бронирование жилья в России и Беларуси для граждан из других стран.

Сервис Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены.

Ранее сообщалось, что в Airbnb решили бесплатно приютить до 100 тысяч беженцев из Украины в Европе.

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