Также работники авиакомпании теперь могут самостоятельно выбирать себе прически на время работы.

Латвийская авиакомпания airBaltic первой среди авиаперевозчиков Европы ввела новые демократические правила внешнего вида для экипажей самолетов.

Об этом пишет avianews.com.

В частности, теперь пилоты и бортпроводники авиакомпании имеют возможность самостоятельно выбирать прически, а также демонстрировать татуировки и пирсинг во время работы. Новые правила касаются также наземного персонала, обслуживающего пассажиров в терминалах.

"Мы существенно облегчили правила, что позволило нашим сотрудникам во время ношения формы показывать собственную индивидуальность через татуировки, пирсинг или прически, если они этого желают", – объяснила новации вице-президент airBaltic по персоналу Алина Аронберга.

До этого момента правила требовали, чтобы персонал airBaltic имел стандартизированные прически, а татуировки и пирсинг должны были быть на покрытых одеждой участках тела. Такие правила являются стандартными среди авиакомпаний Европы, поскольку вид работников является частью их имиджа.

Впрочем, эти требования закрывали двери в авиацию для тех людей, которые не соответствовали критериям. Чтобы устроиться на работу, они должны были убрать татуировку или пирсинг с непокрытых одеждой участков тела.

Напомним, в 2021 году украинский лоукостер SkyUp презентовал новую форму для стюардесс, заменив туфли на удобные кроссовки. Кроме того, в женской форме узкие юбки заменили брючными костюмами с более свободным спортивным кроем.

Вас также могут заинтересовать новости: