Латвийская авиакомпания airBaltic первой среди авиаперевозчиков Европы ввела новые демократические правила внешнего вида для экипажей самолетов.
Об этом пишет avianews.com.
В частности, теперь пилоты и бортпроводники авиакомпании имеют возможность самостоятельно выбирать прически, а также демонстрировать татуировки и пирсинг во время работы. Новые правила касаются также наземного персонала, обслуживающего пассажиров в терминалах.
"Мы существенно облегчили правила, что позволило нашим сотрудникам во время ношения формы показывать собственную индивидуальность через татуировки, пирсинг или прически, если они этого желают", – объяснила новации вице-президент airBaltic по персоналу Алина Аронберга.
До этого момента правила требовали, чтобы персонал airBaltic имел стандартизированные прически, а татуировки и пирсинг должны были быть на покрытых одеждой участках тела. Такие правила являются стандартными среди авиакомпаний Европы, поскольку вид работников является частью их имиджа.
Впрочем, эти требования закрывали двери в авиацию для тех людей, которые не соответствовали критериям. Чтобы устроиться на работу, они должны были убрать татуировку или пирсинг с непокрытых одеждой участков тела.
Напомним, в 2021 году украинский лоукостер SkyUp презентовал новую форму для стюардесс, заменив туфли на удобные кроссовки. Кроме того, в женской форме узкие юбки заменили брючными костюмами с более свободным спортивным кроем.