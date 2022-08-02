Теперь резолюцию должен принять Сейм на ближайшем заседании.

В Латвии одобрили проект резолюции о признании насильственных действий Российской Федерации против Украины и ее жителей терроризмом. При этом РФ признали государством, спонсирующим терроризм.

Об этом сообщает телерадиокомпания LSM.

Комиссия Сейма по иностранным делам отметила, что РФ целенаправленно нападает на украинцев, используя страдания и запугивания как инструмент для попыток деморализовать народ и ВСУ, парализовать дееспособность государства, для попыток оккупировать Украину. Депутаты отметили, что Россия совершает это насилие для достижения политических целей.

При этом члены комиссии категорически осудили военную агрессию РФ и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке Беларуси, а также призвали союзников срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против РФ.

"В утвержденном комиссией заявлении содержится призыв и к другим странам выразить такое же отношение к России - прямо признать ее государством, поддерживающим терроризм", - заявил глава комиссии Рихард Колс.

Теперь резолюцию должен принять Сейм на ближайшем заседании, которое возможно состоится 11 августа.

Как ранее сообщал УНИАН, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма, потому что поведение рашистов похоже на ИГИЛ.

В свою очередь Сенат США единогласно поддержал резолюцию, которая призывает госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее преступления в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

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