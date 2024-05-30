В список попали 25 авиакомпаний, только 10 из них – европейские.

Немало путешественников ради экономии предпочитают пользоваться бюджетными авиакомпания, даже несмотря на определенные недостатки в их работе. Тем не мнее, немало лоукостеров даже за скромные цены предлагают туристам приличный сервис.

Портал AirlineRatings.com проанализировал бюджетные авиакомпании со всего мира, используя такие 12 критериев, как отзывы пассажиров из нескольких источников, возраст флота, предлагаемые продукты и услуги, а также рейтинг безопасности и количество инцидентов, и определил 25 лучших из них.

Составители рейтинга решили не ранжировать лоукостеры по местам, а просто подали список в алфавитном порядке. В него вошли такие авиакомпании:

Видео дня

AirAsia Group (Малайзия)

Air Baltic (Латвия)

Air Canada Rouge (Канада)

Cebu Pacific (Филиппины)

easyJet (Великобритания)

Eurowings (Германия)

FlyDubai (ОАЭ)

FlyNAS (Саудовская Аравия)

GOL (Бразилия)

Jetblue (США)

Jet2 (Великобритания)

Jetstar Group (Австралия)

Jeju Air (Южная Корея)

Norwegian (Норвегия)

Peach (Япония)

Ryanair (Ирландия)

Scoot (Сингапур)

Spicejet (Индия)

Suncountry (США)

Southwest (США)

Transavia (Нидерланды)

Vietjet (Вьетнам)

Volotea (Испания)

Vueling (Испания)

WizzAir (Венгрия)

Также AirlineRatings.com выбрал региональных победителей в топ-25 бюджетных авиакомпаний:

Америка – Southwest

Средний Восток – FlyDubai

Азия – AirAsia Group

Австралия/Тихоокеанский регион – Jetstar Group

Европа – easyJet

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, что стоимость полетов на крыльях его авиакомпании в пик летнего сезона будет ниже, чем ожидалось.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.